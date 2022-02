BONFRISCO: “Squalifica di Lautaro tra referto e Procura. Altrimenti servirà la prova tv. In caso di sputo, l’attaccante dell’Inter salterà tre partite”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro: “Squalifica per Lautaro? Ci sono due opportunità, parlando dei direttori di gara, che si dividono gli spazi del campo: è importante capire se hanno refertato qualcosa oppure se la Procura – che sta bordo campo – segnala qualcosa di anomalo. Quando non vede nessuno poi si può arrivare tramite la prova tv. Bisogna fare molta attenzione quando nei minuti di recupero c’è un’espulsione come quella di Theo Hernandez. Lui deve uscire prima della ripresa del gioco, un dirigente doveva accompagnarlo negli spogliatoi. Queste cose, questi particolari evitano le problematiche che si sono create. Non mi risulta che dalle immagini televisive ci sia chiarezza, quindi diventerà fondamentale quanto scritto dal direttore di gara. Se viene riportato uno sputo, quindi condotta violenta, si tratterà di tre giornate di squalifica. Sarebbe giusto il provvedimento. Se non è stato scritto questo, ciò che si può rischiare per gli insulti penso si potrebbe risolvere anche tramite una multa. È importantissimo, ripeto, cosa è stato scritto”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati