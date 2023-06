Bon Courage Napoli

“Prima vennero le Cose successivamente arrivarono i Nomi”.

Per i Credenti, prima si fecero le Cose poi si dette nome ai giorni.

Servirà una scelta ed una posizione.

Servirà stabilire il sapore del futuro.

Decidere chi e cosa “essere” nel prossimo, immediato e lontano futuro.

È più urgente oggi che ieri. Sembra un paradosso ma “scegliersi” il futuro è il lusso dei vincenti e dei fortunati.

Il Napoli è una Azienda fortunata. Può scegliere.

Ha scelto il tecnico deciso chi trattenere in rosa. Ha espresso desideri e valutazioni. Ha perfino stabilito parametri, paletti e vincoli, ha probabilmente ancora bisogno di una Misura.

Comprendere se’ stesso ed il gioco delle coppie.

Napoli azienda e Napoli potenzialità.

Azienda solida.

Stabile.

Forte se presa nella sua comoda posizione finanziaria.

Fragile se non decide, chi e cosa voler essere da grande.

Zielinski, Osimhen, Lozano, conta relativamente lo stipendio, l’ingaggio ed il contratto.

Conta molto più che il buon Aurelio, stabilisca cosa e chi diventare.

Il titolo 2023 un passo isolato o un trampolino?

Serve coraggio per innamorarsi, una dose maggiore per Amare.

Alberoni, può spiegare egregiamente la Differenza.

Rudi Garcia direbbe “Bon courage”.

Coraggio Napoli.

Coraggio ed Amore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati