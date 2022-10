“Bombone” di Malfitano su Meret: “Andra in Inghilterra!”

Il Napoli ha recentemente rinnovato il contratto di Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025. Il vecchio accordo tra le parti, lo ricordiamo, aveva scadenza al 30 giugno 2023, ovvero al termine dell’attuale stagione. Ma il futuro del portiere potrebbe non essere in Campania.

Ne ha parlato il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, nel corso della trasmissione sportiva Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A.

Meret il prossimo anno giochera’ in Inghilterra…

Queste le parole di Mimmo Malfitano nel corso del suo intervento in televisione:

“Alex Meret ha capito che il suo futuro non sarà nel capoluogo campano. Quest’anno toccherà a lui, giocherà titolare e cercherà di difendere al meglio la porta della compagine azzurra. Entro la fine della stagione il Napoli avrà un nuovo portiere. Per quello che concerne invece l’estremo difensore friulano, Meret non resterà nel campionato italiano di Serie A, ma a mio parere andrà in Inghilterra”

