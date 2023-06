“Bomba” di Michele Criscitiello: “De Laurentiis ha già prenotato il dopo Osi…”

Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona il mercato del Napoli, anche perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è prossimo a dire addio al club per approdare alla Juventus. Si aspetta soltanto la ratifica ufficiale della rescissione contrattuale del contratto con il dirigente toscano, che approderà in quel di Torino per aprire il nuovo corso della Vecchia Signora. Voci di corridoio parlano di un Giuntoli già all’opera – in incognito – sul mercato, per la società di proprietà degli eredi di Gianni Agnelli.

Nel frattempo la redazione di Sportitalia riporta una notizia che avrebbe del clamoroso, pare che il presidente De Laurentiis abbia già prenotato il sostituto di Osimhen, qualora andasse via il nigeriano.

Ecco quanto riportato dal portale della nota emittente televisiva:

Importanti novità in casa Napoli: come confermato in esclusiva da Sportitalia, c’è un patto tra Pozzo e De Laurentiis in caso di cessione di Victor Osimhen. Se il nigeriano dovesse partire, gli azzurri potrebbero acquisire Beto senza dover pagare la clausola da 35 milioni di euro, l’operazione si potrebbe fare a 25 milioni più una contropartita”.

