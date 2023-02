Bomba Rai! La DS annuncia : “Offerta di 1,2 milioni per il Napoli, Ma Adl dice…”

Il Napoli sta disputando una stagione a dir poco fantastica, la squadra azzurra eccelle in campo e può vantare anche una gestione finanziaria tra le migliori in assoluto. La società partenopea non ha debiti e può vantare su un parco giocatori di assoluta qualità. Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva in onda su RAI 2 ha rivelato una notizia molto importante: “Abbiamo lavorato tutta la settimana su questa notizia, abbiamo ricevuto conferme importanti dal mondo calcistico e bancario”.

“La notizia è la seguente: una multinazionale statunitense ha offerto 1 miliardo e 200 milioni di euro per acquistare il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha rifiutato ritenendo bassa l’offerta”.

“Ciò conferma il grandissimo lavoro del presidente azzurro, questo Napoli da record non solo è costato pochissimo, ma non ha neanche un euro di debito. De Laurentiis ha detto no a tale offerta“, ha sottolineato Venerato.

Tale notizia ha molto colpito gli ospiti presenti nello studio televisivo della RAI, qualcuno di essi ha commentato: “E’ una vera bomba, una cifra ben più alta di quella che è stata spesa per acquistare il Milan qualche anno fa”.

