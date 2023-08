Bomba Mercato: “Il Napoli insiste per Gabri Veiga” L’indiscrezione arriva da Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, attraverso il suo portale ufficiale ha riferito interessanti aggiornamenti sui movimenti del club partenopeo sul fronte entrate. In particolare, come emerso in queste ore, si registra un ritorno di fiamma della società di proprietà di Aurelio De Laurentiis per un vecchio obiettivo, Gabri Veiga, talentuoso centrocampista della Nazionale Spagnola, oggi in forza al Celta Vigo.

A tal proposito, scrive Di Marzio:

“Il Napoli insiste per Gabri Veiga. Il talento classe 2002 del Celta Vigo, obiettivo degli azzurri già da tempo, è un obiettivo per il centrocampo. Il Napoli non molla Gabri Veiga e sta lavorando per trovare l’intesa con il Celta Vigo. Il talento classe 2002 è un calciatore che piace e sarebbe ritenuto ideale per migliorare il centrocampo, sopratto in caso di uscita di Piotr Zielinski. Il club spagnolo chiede sempre il valore della clausola – che ammonta a 40 milioni di euro – per lasciar partire la propria stella”.

