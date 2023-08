BOMBA in arrivo dal mercato! “Veiga ha accettato la proposta del Napoli…”

Il Napoli è a Castel di Sangro. Dopo aver ufficializzato Natan ed aver acquistato Cajuste, ecco che il mirino degli azzurri si sposta su Veiga. Il giovanissimo talentino del Celta Vigo è il primo nome per la mediana. L’offerta del Napoli però, da ben 30 milioni di euro, è stata rispedita al mittente. Le ultimissime notizie però in arrivo dal solito esperto di mercato Fabrizio Romano, riaccendono la trattativa. Di seguito ecco il contenuto del suo tweet:

“Il Napoli ha inviato una nuova offerta formale al Celta Vigo per Gabri Veiga. L’offerta iniziale rivelata in esclusiva era di ben 30 milioni. La proposta è stata però rifiutata lunedì. Il Napoli è andato più in alto fino a 33 milioni con aggiunte. Ancora nessun via libera dal Celta, ma i colloqui continuano. Veiga ha intanto accettato la proposta del Napoli”.

