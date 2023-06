Bomba di Mercato: “L’Inter ha chiesto Meret al Napoli!” Colazione “galeotta ” tra il patron Adl e l’AD nerazzurro Marotta…

“Alex Meret, incontro Napoli-Inter andato in scena stamattina”. L’estremo difensore del club azzurro sarebbe entrato nel mirino del ‘Biscione’. A rivelarlo è la redazione di Sempreinter.com, secondo cui l’Amministratore Delegato Beppe Marotta avrebbe sondato il terreno per l’ex SPAL ed Udinese e lo avrebbe fatto nel corso di un meeting con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Meret è il primo obiettivo per la società nerazzurra in caso di cessione di Onana” si legge sui social.

Più precisamente, questa mattina Aurelio De Laurentiis sarebbe stato pizzicato a colazione insieme a Giuseppe Marotta ed Antonio Percassi, proprietario dell’Atalanta. Tra il patron partenopeo ed il dirigente del club meneghino si sarebbe parlato anche di mercato ed, in particolare, della questione portiere. Con Andrè Onana in odore di partenza (dovrebbe accasarsi in Premier League), ecco che l’Inter potrebbe tentare l’affondo per Alex Meret, da tempo stimato dall’ex direttore della Juventus.

Ecco la foto che ritrae Adl a colazione con Marotta ed un altro dirigente (Antonio Percassi presidente Atalanta)

https://www.persemprenapoli.it

