BOMBA di MERCATO: Klopp vuole Kvara ai Reds! Può sostituire Mohamed Salah

Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool per concludere la sua carriera in Saudi Pro League. Quale miglior sostituto dell’egiziano di Khvicha Kvaratskhelia? E’ ciò che scrivono i media inglesi, secondo cui l’esterno georgiano di proprietà del Napoli sarebbe uno dei calciatori più graditi a Jurgen Klopp in caso di partenza del suo numero 11. Il tecnico tedesco, evidentemente, avrà ancora ben chiare dinanzi agli occhi le immagini delle prodezze del giocatore azzurro contro la sua squadra in Champions League.

Durante la fase a gironi della scorsa edizione della coppa dalle grandi orecchie, l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan ha infatti dato spettacolo, non risparmiando nemmeno i difensori del Liverpool, che mai sono riusciti a fermarlo quando partiva in dribbling.

Quello di Kvara, tuttavia, non sarebbe l’unico nome al vaglio della società di Premier League. Al Liverpool, a quanto pare, piacerebbero anche Takefusa Kubo, talento giapponese della Real Sociedad, e Bukayo Saka, nazionale inglese in forza all’Arsenal.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati