BOMBA DI MERCATO IN ARRIVO IN CASA NAPOLI!: “Per lui siamo ai dettagli…”

Gigi Iacomino, talent scout e intermediario di mercato, dà per fatto Kilman al Napoli, ai microfoni di 1 Station Radio ha riferito:

“Si prolunga l’ufficialità di Kilman, sappiamo bene quanto siano lunghi i contratti del Napoli. L’agenzia Wasserman, che gestisce calciatori come Stones e Valverde, è di un certo spessore. Servirà attesa per annunciare un affare che, tuttavia, è ormai ai dettagli. Non dovrebbero esserci problemi per ratificare un accordo che prevede un quinquennale da 2,8 milioni più bonus”.

Sulle qualità dell’inglese aggiunge:

“E’ un po’ più alto di Kim Min-jae. Con il metro e 94 si può perdere in esplosività, ma si può garantire un certo peso che consente all’inglese di farsi valere nel corpo a copro e nel gioco aereo. Nonostante la sua fisicità, inoltre, non è assolutamente un difensore macchinoso. Sono convinto possa far bene. D’altronde, lo scorso anno abbiamo acquistato un calciatore dal campionato turco che ha saputo distinguersi. Kilman viene da un’ottima stagione in Premier, e costituisce uno dei migliori profili in circolazione”.

