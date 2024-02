Bomba di Mercato: Il tecnico apre al Napoli! L’Edizione odierna di Tuttosport infiamma i cuori azzurri con una notizia che davvero avrebbe dell’incredibile. Sembra infatti, che la corte serrata di Adl, stia facendo breccia nel convincere il tecnico salentino, Antonio Conte, a sposare la panchina del Napoli

Il quotidiano Torinese mette n evidenza quanto la cosa possa davvero essere fattibile sia sotto il profilo economico, ricordiamo che il Napoli ’risulta essere l’unica società di Serie A con un bilancio attivo, che sul progetto a medio e lungo termine che propone il presidente del club partenopeo

Bomba di Mercato: Antonio Conte possibile ma ad una condizione…

Dunque Antonio Conte, questa volta, potrebbe davvero sedere sulla panchina azzurra, ma è chiaro che ci devono essere dei paletti chiari prima di accettare la corte del patron azzurro. Ecco di seguito quanto si legge sul quotidiano torinese, in merito al possibile arrivo del tecnico all’ ombra del Vesuvio:

“Tanti club potrebbero virare le attenzioni verso Conte. Vedi De Laurentiis, il presidente del Napoli. Conte non voleva subentrare, a fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte. Non solo da un punto di vista economico, ma anche progettuale”

“De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione”,

“Non è un segreto che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia provato a convincere Conte a prendere la squadra dopo l’esperienza negativa con Garcia. Conte non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi. Detto ciò, i “no” a De Laurentiis non erano e non sono definitivi. Conte vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia coinvolto pienamente”.

