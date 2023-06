“Bomba” Di Mercato: “Il Napoli tratta Chiesa!”

Luigi Iacomino, intermediario di mercato e talent scout, ai microfoni di 1 Station Radio parla del futuro di Brozovic che potrebbe dire addio all’Inter, soffermandosi anche su alcuni retroscena relativi al Napoli:

“Brozovic è un calciatore di grande qualità, l’abbiamo visto anche nella finale di Nations League. E? un peccato che un giocatore ancora capace di dimostrare tanto come il croato lasci anzitempo il calcio che conta. L’Arabia Saudita è un Paese in piena espansione, con una certa rivalità geopolitica con gli Emirati. Basti pensare che, anche in Formula 1, il progetto potrebbe portare i sauditi a proporre ben due circuiti. Si tratta di sport molto seguiti e dalla grande risonanza, anche se andrà osservata la tenuta nel tempo. Se mancherà la costanza e la capacità di proporre calciatori di qualità, e di confermarsi anzitutto a livello regionale il movimento saudita rischia di emulare il percorso fatto dai cinesi”.

Iacomino poi lancia una bomba che riguarda anche il Napoli e parla di una trattativa in corso per Chiesa: “Sicuramente uno tra Chiesa e Vlahovic verrà ceduto, a maggior ragione se l’intento è quello di fiondarsi su Milinkovic-Savic, per cui serviranno risorse nuove e da individuare nelle cessioni”.

“Posso dire, a tal motivo, che una trattativa tra Napoli e la Juventus per Federico Chiesa è in corso. Non è semplice, sussistono ancora problematiche relative proprio all’approdo di Giuntoli in bianconero. Tuttavia, è ormai un mese che confermo la presenza di una trattativa che continua a svolgersi, e che potrebbe beneficiare anche della cessione di azzurri come Lozano e Politano”.

