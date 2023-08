BOMBA DI MERCATO: “Il 12 Agosto Adl annuncera’ il doppio colpo…” Mario Fabbroni manda in tilt i social azzurri!

Mario Fabbroni, giornalista, ha svelato alcune indiscrezioni di mercato boom , sul rinnovo di Victor Osimhen:

“Il 12 agosto ADL farà un doppio annuncio: Osimhen che ha rinnovato e Koopmeiners nuovo azzurro. Sussurri e grida, lo scenario sembra capovolto per il Napoli in poche ore. Era e resta il favorito per lo scudetto, lotterà con la Juventus senza coppe e con l’Inter”. Ha evidenziato il giornalista sulle strategie partenopee.

Il rinnovo di Osimhen, sarebbe il coronamento di un’estate da Campioni, così come il colpo Koopmeiners, che andrebbe a rinforzare la rosa partenopea che potrebbe perdere Piotr Zielinski attratto fortemente dalle sirene arabe negli ultimi giorni.

Il presidente De Laurentiis è apparso molto sereno e tranquillo negli ultimi giorni, evidentemente ha le idee chiare come al solito e aspetta i canonici tempi per dare l’ufficialità attraverso i suoi canali social.

