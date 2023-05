Bomba Criscitiello: “Cristiano Giuntoli, accordo con la Juve!”

Cristiano Giuntoli verso la Juventus, ad annunciarlo è Michele Criscitiello che nel suo editoriale per Sportitalia riporta importanti aggiornamenti sulla vicenda.

“Giuntoli è pronto per la Juventus. I tifosi del Napoli non si devono arrabbiare. Parliamo della professione di grandi dirigenti. Andare alla Juventus non è un tradimento ma Giuntoli, ad un anno dalla scadenza, non può dare nulla di più a questo Napoli. Sarebbe sbagliato trattenerlo. Si è incontrato con Scanavino a Milano e l’accordo c’è”.

Bisogna solo convincere De Laurentiis a non tirare troppo la corda. Giuntoli deve festeggiare, salutare e ringraziare. Non dimentichiamoci che durante l’era Gattuso, il DS toscano era quasi stato messo alla porta dal Napoli ed è rimasto solo perché ha avuto la forza per farlo. In parte potremmo fare lo stesso discorso per Spalletti”.

“Restare sarebbe giusto ma allo stesso tempo sbagliato. Vincere ancora non è facile. Anzi. Più di questo Spalletti, a Napoli, non può fare e nel calcio si dimentica tutto il giorno dopo. Quindi meglio lasciare quando sei sul trono anche se perdi 1 milioncino. Fa nulla”, ha concluso Criscitiello.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati