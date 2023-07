Bomba Calciomercato: Il Napoli è pronto a pagare la clausola di Le Normand!…

Il Napoli è pronto a pagare la clausola rescissoria di Robin Le Normand della Real Sociedad. L’ultim’ora arriva direttamente dalla Spagna, attraverso le pagine del portale iberico El Nacional. Il calciatore iberico è nel mirino anche di altri club di alto rango come Barcellona e Juventus. Al Barça avevano già pensato al nazionale spagnolo la scorsa estate, prima di ingaggiare Koundé, ma lo stesso calciatore aveva rifiutato, poiché legatissimo alla sua squadra d’appartenenza. Ora, invece, starebbe pensando seriamente all’addio a distanza di un anno.

Dopo aver ricevuto due proposte molto interessanti da parte di Napoli e Juve, Le Normand pensa all’addio. I bianconeri sono disposti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, come il Napoli, ma il fatto che non giochino la Champions League potrebbe far pendere la bilancia da parte della squadra Campione d’Italia.

Secondo le indiscrezioni, il Napoli è il club che preoccupa maggiormente la sua squadra d’appartenenza, poiché può liberare Le Normand, che diventerebbe così il successore di Kim Minjae, pagando in qualsiasi momento la cifra richiesta.

