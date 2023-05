Bologna-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Partita poco significativa a livello di classifica per Bologna e Napoli, comunque intenzionate a concludere il campionato nel miglior modo possibile.

I padroni di casa sono riusciti finalmente a interrompere la striscia di risultati negativi – 4 pareggi e 2 sconfitte nelle precedenti 6 partite – prima di rifilare una sonora cinquina alla Cremonese. Ora i rossoblù mettono nel mirino l’ottavo posto, attualmente occupato dal Monza, distante solamente due punti.

Dal canto loro, i Campioni d’Italia sembra non abbiano alcuna intenzione di andare in vacanza prima del tempo. L’obiettivo dei partenopei, infatti, rimane il record di punti (91) in Serie A fissato dalla squadra di Sarri nel 2017/18, superabile esclusivamente riuscendo a vincere le ultime due partite contro Bologna e Sampdoria.

Qui Bologna

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Orsolini, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Cremonese. Probabilmente verrà sostituto da Aebischer.

Per il resto, l’undici da opporre al Napoli appare già delineato: Skorupski in porta, con Posch, Bonifazi, Lucumí e Cambiaso in difesa. A centrocampo, Schouten e Dominguez a costruire il gioco in qualità di doppio mediano, con Ferguson più avanzato a supporto del reparto offensivo. In avanti, Aebischer a destra e Barrow a sinistra, ed Arnautovic vertice alto dell’attacco.

Probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

Qui Napoli

Le scelte di Spalletti, al netto della squalifica di Elmas e dell’infortunio di Lozano, sembrano orientate a confermare i titolarissimi (o presunti tali). Unico dubbio, Gollini potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto. Quindi, a completare il 4-3-3: Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Con Mario Rui che però scalpita.

In mezzo al campo ed in avanti, confermati sia il terzetto di centrocampisti, Lobotka–Anguissa–Zielinski, che quello offensivo, Politano, Kvara e Osimhen. Occhio tuttavia a Raspadori, ched insidia Politano.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

