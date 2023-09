Bologna-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il ritorno della Serie A dopo gli impegni europei non sarà dei più morbidi per il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono attesi a una nuova trasferta, contro il Bologna. Reduci dall’esordio vincente in Champions League, i Campioni d’Italia si presentano al “Dall’Ara” con 7 punti in classifica, 2 in più dei padroni di casa, fermi a quota 5.

Qui Bologna

Prima il Napoli, l’incontro con la società per rinovare il contratto passa momentaneamente in secondo piano. Magari verrà calendarizzato la prossima settimana. Adesso l’agenda di Thiago Motta è impegnata esclusivamente nella preparazione del match di domani pomeriggio.

Alexis Saelemaekers sarà della partita, ma non dal primo minuto. Il belga comunque rientra tra i convocati e potrebbe dare il suo contributo in corso d’opera, uscendo dalla panchia. L’allenatore dei rossoblù non dovrebbe apportare sostanziali modifiche alla squadra rispetto alla trasferta di Verona.

In porta ci sarà Skorupski. La difesa ritrova Posch dal 1′, con Beukema, Lucumí e Kristiansen. In mediana, spazio al doppio centrocampista: Aebischer e Freuler a dare equilibrio e fosforo alla manovra.

Fase offensiva caratterizzata da Zirkzee vertice alto dell’attacco, supportato alle spalle da un terzetto di trequartisti formato da Karlsson a sinistra, uno tra Orsolini e Ndoye a destra. A completare il reparto, Ferguson.

Probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Qui Napoli

Il Napoli si rituffa in campionato con qualche problema di formazione per Garcia. L’infortunio muscolare accusato da Rrahmani contro il Braga obbliga l’allenatore francese a sostituirlo con Ostigard. Sarà proprio il norvegese ad affiancare Juan Jesus al centro della difesa. Quindi, Natan appare verosimilmente destinato ad accomodarsi ancora una volta in panchina. A completare la retroguardia, Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini

Difficile immaginare cambi a centrocampo. Dunque, si va verso la conferma del classico terzetto composto da Lobotka, Zielinski e Anguissa. Specialmente il camerunese deve ritrovare tutto il suo dinamismo, lontano parente della mezzala devastante con i suoi strappi lo scorso anno. Oggi sembra monotono e fuori condizione, rispetto a quello che sapeva ribaltare l’azione con forza e visione di gioco.

In avanti, Osimhen e Kvaratskhelia sono sicuri di una maglia da titolare. Garcia ha bisogno che il georgiano trovi la migliore condizione, tecnica ed emotiva, così da riaccendersi e garantire spinta sulla sinistra e profondità alla manovra d’attacco. Mentre c’è un ballottaggio per la fascia destra. Raspadori potrebbe far rifiatare Politano. Ma Lindstrom è pronto all’esordio dal primo minuto. A un mese dal suo arrivo, e dopo il debutto in A con la Lazio, gettato nella mischia per l’arrembaggio finale, il danese lancia la sua candidatura.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

