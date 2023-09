Bologna-Napoli: Thiago Motta ha studiato la squadra di Garcia in Champions League

Il Bologna giocherà contro il Napoli per dare una nuova scossa alla propria classifica. I felsinei hanno totalizzato 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) e la zona bassa della classifica dista solo 2 punti. La bella prestazione contro la Juventus e la convincente vittoria col Cagliari sembra un lontano ricordo e il pareggio col Verona dell’ultima giornata ha rallentato le ambizioni di zona Europa per la squadra bolognese.

Foto Credits Antonio Perri

In conferenza stampa Thiago Motta ha presentato la sfida tra il Bologna e il Napoli, come ha riportato TuttoBolognaWeb: “Continuiamo a lavorare, pensiamo al prossimo allenamento e alla prossima partita con l’intento di migliorare come sempre, sapendo che affrontiamo i campioni in carica. In coppa li ho visti bene, hanno avuto tante occasioni da gol, hanno vinto e acquisito fiducia. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e su cosa evitare. Ho visto una squadra che attacca bene in fascia anche con i terzini, gli esterni sono bravi e in mezzo hanno ottimi palleggiatori. Cosa chiederò ai miei giocatori? Quello che chiedo sempre, né più né meno”.

Foto Twitter account Fútbol Italiano

Il tecnico ha poi parlato dei singoli: “Aebischer ha una grande intelligenza, capisce prima le cose. E’ un ragazzo molto intelligente, quando proponiamo qualcosa di nuovo è il primo a capire e dà una mano anche agli altri. Karlsson e Orsolini possono giocare assieme, ma ci sono ancora cose da migliorare”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati