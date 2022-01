Bologna-Napoli: le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

Alle 18:30 di oggi è in programma il match di campionato tra Bologna e Napoli. Gli azzurri devono assolutamente approfittare del mezzo passo falso di Inter e Atalanta, grazie al quale ha l’opportunità di recuperare punti importanti in classifica.

La gara vede sfidarsi due formazioni che perdono calciatori a causa della coppa d’Africa, il Napoli ovviamente qualcuno in più.



Qui Bologna

Mihajlovic soffre l’assenza di Schouten, Kingsley, Barrow, Mbaye, Santander, Orsolini e Dijks. Nonostante tutto, però, in conferenza stampa si è augurato di scippare tre punti ai campani, augurandogli poi di vincere tutto il resto delle gare fino al termine del campionato.

Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta subita a Cagliari per 1-2, quindi hanno voglia di riscattarsi subito per far tornare entusiasmo tra i tifosi.

Qui Napoli

Luciano Spalletti è uno dei pochi, se non l’unico, allenatore della Serie A che non si appiglia a scuse ed alibi quando perde punti per strada. Non lo ha mai fatto e non concederà ai propri ragazzi di sbagliare ancora nonostante le assenze pesanti di Ospina, Insigne, Koulibaly, Anguissa ed Ounas.

Il tecnico di Certaldo ritrova in extremis Victor Osimhen che torna in campo dopo circa due mesi e Piotr Zielinski, il quale ha raggiunto la squadra in giornata.

Il Napoli deve riscattarsi dalla sconfitta rifilata dalla Fiorentina in Coppa Italia per 2-5 e proverà a tenersi a +5 dalla Juventus.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Viola, Hickey; Arnautovic, Sansone.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

