Bologna-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Bologna–Napoli è in programma domenica 24 settembre al “Dall’Ara” di Bologna, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:00.

La gara, valida per la quinta giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN per gli abbonati, che potranno scaricare l’app su una smart tv abilitata al servizio o collegare il proprio televisore di casa con una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

La gara tra felsinei e partenopei e si potrà vedere pure in diretta streaming sempre su DAZN (o scaricando l’app su qualsiasi dispositivo mobile o accedendo al sito della piattaforma).

Inoltre, chi è abbonato a DAZN ed a Sky, attivando Zona DAZN potrà vederla anche sui canali Sky.

Il telecronista di Bologna-Napoli sarà Ricky Buscaglia, coadiuvato nel commento tecnico da Marco Parolo.

In diretta su persemprenapoli

Ovviamente, potrete seguire Bologna-Napoli anche in diretta testuale su persemprenapoli.it: prepartita, formazioni e live delle azioni più importanti minuto per minuto.

