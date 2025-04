Bologna: Castro recupera per il Napoli.

La squadra felsinea vuole centrare la sesta vittoria consecutiva, per raggiungere l’ Atalanta, terza in classifica. Al Dall’Ara però arriva il Napoli, di Antonio Conte che dopo il pareggio dell’ Inter, vuole avvicinarsi alla testa della vetta.

La squadra di Vincenzo Italiano, fino ad oggi, proprio tra le mura amiche, riesce ad ottenere i risultati migliori. In casa, il Bologna ha subito il 38% dei gol totali, mentre ne ha realizzati il 58%, dei 50 .

Il Napoli invece non vince in trasferta dal 18 Gennaio, a Bergamo contro l’ Atalanta. Una tendenza da invertire, se si vuole mettere pressione all’ Inter.

I rossoblu con la formazione tipo: in difesa Lucumi’ e Beukema per frenare, le avanzate di Lukaku e company. Dubbi a centrocampo, per l’uomo da schierare al fianco di Frauler, tra Pobega e Ferguson . In attacco ballottaggio tra Darlinga e Castro. L’ argentino ha ripreso a lavorare in gruppo venerdì e scalpita per una maglia da titolare. L’ olandese nelle ultime partite, si è dimostrato all’altezza della situazione. Probabilmente Italiano si porterà questo dubbio, fino all’approssimarsi del fischio d’inizio. Per il Napoli un brutto cliente, ma anche l’ultimo scoglio, prima della volata finale.