Boga-Insigne: e se fossero legati dallo stesso destino?

Jeremie Boga potrebbe lasciare il Sassuolo durante il prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport“, non ci sono margini per il rinnovo dell’esterno neroverde, che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Sono tre le squadre che hanno messo nel mirino Boga: l’Atalanta in testa al gruppo. Poi il Napoli e lo Shakhtar di De Zerbi. Carnevali chiede almeno 20 milioni più bonus per lasciarlo andar via.

Proprio la squadra partenopea, però, potrebbe decidere di fare un investimento forte. Tenendo presente che dalle parti di Castel Volturno devono risolvere la grana Insigne. Continua, infatti, ad essere estremamente complicata la trattativa per il rinnovo contrattuale del Capitano.

Tuttavia, ci sarebbero delle succose novità. Secondo quanto raccolto da Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, voce e opinionista fisso di “TuttoMercatoWeb Radio“, l’ultima offerta di Aurelio De Laurentiis arriva a ben 4 milioni bonus compresi.

Se davvero fossero queste le cifre, allora la palla sembra tornare nel campo dell’entourage di Lorenzinho, che dovrà sciogliere i dubbi circa il suo futuro.

