Bobo tv con Vieri, Cassano ed Adani, che non vedono l’ora di abbracciare Napoli!

Dopo il grande successo dell’ultimo periodo, la Bobo TV è pronta a sbarcare a teatro con un doppio appuntamento. Lo ha ricordato Daniele Adani nella puntata di ieri sera della trasmissione in onda sul canale Twitch di Christian Vieri:

“Abbiamo gli ultimissimi biglietti per la tappa di Lecce in programma venerdì 12 e sabato 13 maggio. L’appuntamento di Napoli al Teatro Troisi del 2 e 3 giugno è sold out. Se venite stiamo insieme. Ora dobbiamo trovare anche dei campi di padel per accontentare Antonio”.

Poi Christian Vieri lo ha interrotto: “Faccio un appello agli amici napoletani. Veniteci a prendere in scooter perché immagino che ora si festeggerà da domenica speriamo fino al prossimo anno. Ci sarà tantissimo traffico”.

Adani ha subito risposto: “Mi sa che quando andremo noi giocheranno la partita Napoli-Sampdoria che immagino sarà spostata al sabato perché poi domenica c’è la festa con tanti personaggi. Vi rendete conto che dopo noi siamo a 500 metri dallo stadio?”.

Antonio Cassano è intervenuto: “Ma veramente? Mi vengono in mente i dieci milioni di argentini in piazza dopo la vittoria del Mondiale. Sarà meraviglioso a Napoli”.

Adani ha concluso: “Sarà magico come merita Napoli”.

