Bobo Tv: Adani-Cassano, siparietto da Oscar!

Lele Adani, ex calciatore, nel corso della Bobo Tv su Twitch, ha parlato di un argomento che sta generando non poche discussioni, ovvero i 15 punti restituiti alla Juventus. L’ex difensore di Inter e Brescia ha espresso il suo personale parere:

“È una pagliacciata, la trovo una cosa veramente imbarazzante. Hanno accolto il ricorso perché non sono stati convincenti nel dargli quei 15 punti. Ma la prima dei 9 è ancora valida, quindi, adesso riaprono tutto”.

“Cosa accade però? Parte la manovra stipendi. Se la Juve patteggia lì, in modo che gli daranno una grossa multa e gli leveranno i punti che saranno 9. Se tu gli togli i punti dopo, sembra che glieli levi per metterla fuori da qualcosa. A quel punto, da falsato diventa il circo. Poi, c’è anche il filone UEFA e potrebbe rimanere esclusa dalle coppe. La cosa più imbarazzante per la UEFA, è che se la Juve vince l’Europa League va in Champions. Tu pensa che casino”.

Antonio Cassano aggiunge:

“Sapete a questo punto cosa farei, visto che qua in Italia facciamo Zelig….toglierei i punti al Napoli, la Juve +15 e vince e lo scudetto e, poi, mandiamo gli azzurri in Serie B. Tanto qua succede di tutto. Chi sbaglia deve pagare. Se vogliamo fare la pulizia allora, le squadre coinvolte negli illeciti, devono andare fuori dai co**ni”.

Adani risponde:

“Hai fatto bene a inserire questo argomento, perché il Napoli non ha falsato nulla. Non ha nessun falso in bilancio. È l’unica probabilmente che ha i conti in regola”.

