Se il Napoli è arrivato alla sosta per il Mondiale riuscendo a scavare un solco profondo rispetto alle dirette inseguitrici, grosso merito va riconosciuto al rendimento altissimo offerto nella prima parte della stagione, in virtù di un calcio brillante e propositivo.

Gli azzurri sono stati capaci di creare un mucchio di occasioni da rete: non a caso hanno il miglior attacco della Serie A con la bellezza di 37 gol.

Ovviamente, la frequenza con cui la squadra di Spalletti ha costruito occasioni pericolose si associa al controllo del gioco esercitato con maniacale costanza. Insomma, la percentuale altissima di passaggi riusciti alimenta il meccanismo del possesso fatto con qualità ed efficacia.

Non sempre, però, è possibile schiacciare gli avversari nella loro metà campo razionalizzando la gestione della palla. Specialmente se la controparte attua una discreta pressione in avanti.

Non si può sempre dominare

Le amichevoli casalinghe con Villarreal e Lille, per esempio, hanno dimostrato quanto possa essere aleatoria la strategia del Napoli, se non adeguatamente supportata da gambe toniche.

Con le idee annebbiate dalla fatica, gli azzurri hanno palesato una certa fragilità difensiva, acuita dall’inevitabile ritardo di condizione. In pratica, arrivando sempre secondi sulla palla rispetto agli avversari, i partenopei lasciavano ampi spazi dietro le linee di pressione. Oltre a soffrire terribilmente in transizione.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti, quando l’intensità del giropalla rappresenta esclusivamente un modo per rischiare poco o nulla con l’attrezzo tra i piedi, invece che la tattica funzionale a creare e moltiplicare gli imprevisti alla controparte.

In definitiva, con la preparazione ancora tutta da rifinire, Spalletti potrebbe cedere alla tentazione di compattarsi su un blocco medio, attendere e poi reagire.

Stretti e corti tra le linee

Uno scenario che “suggerirebbe” al tecnico toscano di mantenere i reparti stretti e corti alla ripresa del campionato. Le opzioni in fase di non possesso, quindi, invitano il Napoli a pressare non prima della propria metà campo, mantenendo comunque la difesa piuttosto alta, per non permettere all’Inter pericolosissime ricezioni tra le linee.

Chiaramente, Kim e Juan Jesus dovranno essere particolarmente reattivi nel correre all’indietro, annullando la profondità, le volte in cui i nerazzurri stimoleranno Lukaku con un pallone lungo, affinchè il belga non sfrutti le potenziali fragilità di tale sistema.

Inoltre, non bisogna trascurare la circostanza che giocando a tre, Simone Inzaghi si affida tantissimo ai “braccetti” – Dumfries e Dimarco – per favorire la risalita della palla dal basso. Contesto ideale per disinnescare l’opzione del gioco in ampiezza, quando Di Lorenzo o Mario Rui si alzano in fascia, aggiungendosi ai centrocampisti, per consolidare la costruzione.

Spalletti vs Inzaghi, con idee simili

In definitiva, domani sera, tanto Spalletti quanto Inzaghi cercheranno la chiave risolutiva per obbligare il dirimpettaio a sovraccaricare zone intermedie e centrali di campo. Escludendo dal fulcro della manovra la progressione esterna della palla, così che si blocchino sul nascere le iniziative sviluppate sugli esterni.

Considerando pure il livello altissimo dei protagonisti, entrambe le squadre vorranno esplorare un simile trend. Magari attaccando in maniera meno ragionata. Approfittando di un calcio diretto, che connetta pivote e centravanti. Una cosa in cui Lobotka e Osimhen sono indubbiamente maestri.

A questo piano gara, l’Inter potrebbe opporsi “spendendo” Dzeko nel tentativo di mettere in ombra il vertice basso nel triangolo di centrocampo partenopeo. Mentre Barella e Mkhitaryan escono forte sulle mezzali azzurre.

Forse proprio per questo motivo Spalletti sta pensando di inserire Ndombele in luogo di Anguissa, con l’evidente intenzione di aggiungere qualità nel palleggio qualora lo slovacco venisse letteralmente marcato a uomo.

