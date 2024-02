Bivio di Mazzarri: una scelta cruciale per il mister

Nel cuore della Napoli calcistica, un dilemma shakespeariano tiene con il fiato sospeso i tifosi partenopei e l’allenatore Walter Mazzarri in vista del decisivo finale di stagione. La Champions League contro il Barcellona e le restanti sfide di Serie A impongono una scelta cruciale: Meret o Gollini come portiere titolare contro il Genoa?

Mazzarri è alle prese con questa difficile decisione, cercando di bilanciare la forma di Pierluigi Gollini e il recupero da un infortunio di Alex Meret, che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. L’infortunio di Meret ha, in qualche modo, influito sulla stagione partenopea, risultando disastrosa sotto molti aspetti.

Con l’intera rosa a disposizione, Mazzarri ha la missione di guidare il Napoli nella prossima edizione della Champions League. Il presidente De Laurentiis pone grandi aspettative sull’ex tecnico dell’Inter, sperando di ottenere una posizione di rilievo in campionato e un buon percorso in Europa per attirare l’interesse di altri allenatori per la prossima stagione e qualche sesterzo.

Il nome di Antonio Conte continua a essere un sogno nel cassetto, alimentando la speranza di una possibile ricostruzione partenopea sotto la sua guida nonostante la tifoseria non lo veda di buon grado.

Nel prepararsi per la gara di Serie A, Mazzarri sta studiando la formazione ideale con Simeone al centro dell’attacco e il ritorno di Mario Rui sulla fascia sinistra.

Il ballottaggio a centrocampo vede Cajuste favorito su Zielinski. Ma la vera incognita si trova tra i pali, dove, nonostante le insicurezze notate quand’era titolare, la scelta è caduta su Alex Meret. Il portiere, ex SPAL ed Udinese, è completamente guarito dall’infortunio alla coscia sinistra, che lo ha costretto a

lasciare il campo durante la partita contro il Monza.

La decisione di Mazzarri sembra irremovibile, con Meret pronto a tornare tra i pali contro il Genoa. Tuttavia, la discussione sulla sua sicurezza nelle uscite rispetto a Gollini, più padrone e abile con i piedi, rimane aperta, evidenziando il costante mutamento del calcio moderno. Resta da vedere come questa scelta influenzerà il destino del Napoli nelle sfide che li attendono

