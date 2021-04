Bivio Champions: Juventus-Napoli è come una finale

Juventus e Napoli considerano fondamentale la partecipazione alla Champions League. Una parte consistente del loro giro d’affari, infatti, è legata alla Coppa dalle Grandi Orecchie.

La mancata qualificazione, dunque, sarebbe pesantissima. Non solo per i conti. L’operatività di entrambe necessità dei ricavi generati dalla massima competizione europea per club.

Progettare il futuro senza aver centrato l’obiettivo minimo stagionale, ovvero, rientrare tra le cd. Fab Four, sarebbe assai problematico. Specialmente alla luce dei riflessi che un evento del genere produrrebbe sul prossimo mercato.

Il pericolo di dover ridimensionare investimenti ed ambizioni non appare peregrino. Ecco perché sono giorni, ormai, che si sente ripetere sempre lo stesso ritornello: all’Allianz Stadium sarà una vera e propria finale. Un concetto, però, un po’ vago.

Bisogna allargare lo sguardo. Ponderare tutte le variabili e non farsi condizionare dall’emotività. Anche dopo il recupero di domani pomeriggio, ci sarà ancora spazio per qualche sorpresa, in ottica quarto posto.

Organizzazione contro individualità

Una parte della narrazione su cui si incentra la presentazione della partita vuole disegnarla come lo scontro tra una squadra costruita intorno a qualche Top Player (o presunto tale…) ed un’altra, che dopo un mucchio di peripezie, finalmente è riuscita a palesare principi di gioco ben chiari e definiti.

Ostinarsi a raccontarla così, tuttavia, è troppo riduttivo.

Indubbiamente, quest’anno la Juventus raramente è riuscita a dare continuità. Eppure, Pirlo ha cercato di imporre le sue idee calcistiche ai bianconeri. Preferendo poi affidarsi alle qualità dei singoli. Evidentemente, mettere Ronaldo al centro del progetto è stata la cosa più naturale da fare.

Il Napoli, dal canto suo, è andato costantemente alla ricerca di precisi parametri di gioco.

Innanzitutto, utilizzando in fase di possesso la rotazione dei mediani, affinchè la costruzione ragionata dell’azione si potesse sviluppare attraverso il doppio-play.

Con Demme e Fabiàn Ruiz, gli azzurri hanno una evidente capacità di controllare il giropalla, resistendo, al contempo, alla pressione altrui.

Un’altra arma a disposizione di Gattuso è tradizionalmente il sovraccarico sugli esterni, funzionale a sviluppare la manovra con le catene laterali. Politano (o Lozano) e Insigne si accentrano, per lasciare spazio in fascia agli inserimenti di Di Lorenzo e Mario Rui (o Hysay). Passando da un 4-4-2 in fase difensiva a un 3-4-3 in fase offensiva.

Oltretutto, da qualche settimana a questa parte Lorenzinho sta dimostrando una inaspettata abilità nel muoversi tra le linee.

Giostrando da classico trequartista puro, tutto visione di gioco e assist geniali, sembra davvero che abbia completato la sua trasformazione. Da devastante esterno d’attacco, ad offensive player completo, in grado di influenzare il livello complessivo del calcio prodotto dal Napoli. Ispirandone la rifinitura o determinandone personalmente la finalizzazione.

Napoli e Juve accomunate dai punti, e poco altro

In ogni caso, Napoli e Juve arrivano a questa sorta di spareggio, che di fatto rappresenta l’atto iniziale di un mini torneo di otto partite che apre la volata Champions, con gli stessi punti (56).

E’ pur vero che, al netto di questa parità, c’è ben poco che accomuna le due rivali.

Gli azzurri non perdono da un mese e mezzo. I bianconeri, al contrario, non vincono da tre settimane e mezzo.

Da un lato c’è un sistema ipercodificato, quello cercato in maniera esasperata da Gattuso. E forse giunto a compimento nella fase cruciale del campionato. Un calcio fatto di giocate sul corto, imprescindibili per tentare di dominare l’avversario con il possesso fluido, non necessariamente sviluppato per linee orizzontali. Comunque con l’intenzione di esplorare la profondità.

Dall’altro, una squadra sicuramente meno associativa. Con una manovra collettiva un pochino sopita. Ma pronta a risvegliarsi nelle occasioni che contano. Quelle che determinano le sorti di una stagione.

In quest’ottica, per la Vecchia Signora vale il solito discorso: affidarsi ai tanti giocatori di talento. Senza pensare a quello che succederà dopo…

