Billing: “Sono qui per Conte”

Prime dichiarazioni, del neo acquisto Philip Billing, che è intervenuto, quest’oggi su Radio CrC. Fino ad ora non è mai stato impiegato, ma il calciatore danese, di origine nigeriana, precisa, che proprio l’allenatore partenopeo è stato a convincerlo, al trasferimento:

“Mister Conte è stato uno dei motivi per cui sono venuto qui, naturalmente. È un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto qui per imparare ad essere un giocatore migliore, penso che lui sia l’uomo perfetto per questo”

Tante belle parole sul gruppo squadra, nei suoi primi giorni di inserimento:

“Quando vieni dall’estero, in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto. Il rapporto con i compagni di squadra è come quello, di una famiglia. Ho solo cose positive da dire sul gruppo, che ho trovato qui”

Davanti a lui due inamovibili, come McTominay e Anguissa, per Billing però la concorrenza è stimolante:

“Sono due grandissimi giocatori. Mi diverto ad allenarmi insieme a loro, li guardo molto per vedere cosa fanno. Parto dal mio modo di giocare, ma cerco di imparare attraverso loro”

Differenze tra il calcio italiano e quello inglese:

“Rispetto alla Premier League quello che più mi ha impressionato, l’aspetto tattico della Serie A. Ogni giorno ci concentriamo sulla tattica e mi piace”

Infine prime impressioni su Napoli città e tifoseria:

“È stato da pelle d’oca vedere lo stadio pieno e cantare, durante tutta la partita, contro la Juventus. Molto diverso rispetto a dove ero prima, un qualcosa che ti da molta carica. Ho guidato un po’ in giro per Napoli, ho visto già qualcosa. Il Vesuvio, il lungomare e da lontano anche Capri e Amalfi”

Queste le sue prime parole, i tifosi partenopei si aspettano ora, di apprezzare il suo contributo, anche sul campo.