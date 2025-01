Billing in arrivo a Napoli.

Secondo Skysport è fatta per il nuovo centrocampista del Napoli. Philip Billing arriverà in Italia già quest’oggi, direttamente dal Bournemouth, per le rituali visite mediche. Il club inglese ha dato l’ok alla cessione, dopo aver firmato i contratti, il centrocampista classe ’96, volerà in Italia, per raggiungere poi Castel Volturno, già nel fine settimana. L’operazione si chiuderà con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Billing, centrocampista danese di origini nigeriane, gioca in Premier da 11 anni, pur avendo vestito solo due maglie, quella dei Cherries e dell’ Huddersfield Town. Una mezz’ala che può giocare anche da trequartista, con buone capacità offensive. Nella stagione 2022/23 ha segnato 7 reti, mentre quest’anno ha collezionato 10 presenze.

Nelle gerarchie dei partenopei, prenderà il posto di Folorunsho, in partenza per Firenze. Antonio Conte ha avuto modo di vedere il giocatore, negli anni passati in Premier, dando quindi, l’avallo all’acquisto. È stato proprio il tecnico salentino a segnalare il calciatore, viste anche le difficoltà per arrivare a Fazzini o Casadei. Billing ha comunque una discreta esperienza, che gli garantisce di essere una valida alternativa ai titolari.