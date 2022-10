Bianchi: “Napoli perfetto, basti vedere queste 2 partite. Occhio a Mourinho!”

In occasione di Roma-Napoli di domenica sera all’Olimpico, la Gazzetta dello Sport intervista un grande ex di entrambe le squadre: Ottavio Bianchi. A Napoli ha giocato e allenato, ci ha trascorso oltre dieci anni. A Roma si è fermato solo due stagioni.

Seppur in entrambi le città abbia vissuto qualche piccolo problema, Ottavio Bianchi ha vinto sia all’ombra del Vesuvio, sia nella Capitale. Con il Napoli uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Uefa, con i giallorossi “solo” una Coppa Italia.

“Chi vince tra Roma e Napoli? Difficile dirlo. Questo Napoli è la squadra per eccellenza in Italia, basta vedere le partite con Ajax e Liverpool”.

“Sta facendo bene in ogni senso: gioco, collettivo, individualità. Sprigiona entusiasmo, mi sembra non abbia difetti o punti deboli: tanti sbocchi offensivi e solidità difensiva. In più non vedo giocatori tristi, neanche in panchina, chi entra anche solo per 15 minuti dà tutto. E nell’epoca dei cinque cambi questo fa la differenza”

Come ha vissuto le piazze?

“Napoli per me è stata la vita, oltre che da calciatore e allenatore ci ho vissuto pure da dirigente. Dalla filosofia napoletana ho imparato umanamente molto: una lezione di vita, al di là dell’aspetto professionale. A Roma sono stato invece poco, ma in quei due anni ho conosciuto due persone meravigliose: l’ingegner Viola e la moglie Flora. Il presidente era un grande dirigente”.

E questa Roma la convince?

Con un personaggio carismatico come Mourinho l’ambiente si è trasformato ed è carico. La Roma fa di necessità virtù, ha un gioco speculativo che in questo momento produce. Ma come bellezza mi sembra non ci sia paragone. Il calcio però spesso va oltre, si sa. Soprattutto in una partita singola.

Kvaratskhelia è il talento più fulgido di questa Serie A?

Una gran bella intuizione, nessuno conosceva questo ragazzo dal nome impronunciabile ma che gioca divinamente. Il Napoli è stato bravo, ha visto lungo.

Con Osimhen attacchi più la profondità, anche per sfruttare la sua falcata. Mentre Raspadori è uno degli italiani più interessanti in assoluto. Se gioca lui devi giocare un po’ come il Barça di Messi, Xavi e Iniesta, con quel palleggio volto a stancare gli avversari e poi a colpirli, soprattutto perché sono tutti piccoletti: lui, Politano e Lozano. E anche con Simeone è un altro sistema ancora. Questa è la ricchezza del Napoli”.

.RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati