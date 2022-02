Bianchi: “Giocare in casa, quasi uno svantaggio”

Un ex tecnico, mai dimenticato dai tifosi del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Mattino, trattando la gara contro il Barcellona, che si disputera’ domani sera al Maradona, dando anche “delle dritte” al tecnico Spalletti, visto che lui se ne intende di vittorie in campo Europeo, e facendo un pizzico di amarcord….correva l’anno 1989, a Stoccarda il Napoli di Ottavio Bianchi scrisse la storia!…Vi proponiamo le parole rilasciate dall’ ex tecnico azzurro al quotidiano partenopeo il Mattino:

Su Napoli-Barvcellona: “Giocare in casa è quasi uno svantaggio, perché se sbagli una geometria o un movimento, ti puniscono. Penso sempre che la tattica micidiale sia sempre la ripartenza e il contropiede. Tutte le squadre che giocano in casa sono portate a fare come il pugile che perde per attaccare, si dimentica di fare bene la guardia e finisce ko. In casa devi fare molta attenzione e il Napoli è attrezzato per affrontare il Barcellona. Il Napoli ha oramai acquistato una certa dimensione in campo, ma ci sono anche gli avversari. Pesaola mi diceva «Io volevo fare così, gli altri non ci credevano e ho dovuto cambiare». Una volta a Bergamo aveva preparato la partita per attaccare, ma finì chiuso nella sua area e chiosò a fine partita: «Mi hanno rubato la idea”.

Sulla possibile conquista dello scudetto:“Direi che la lotta scudetto non è ancora cominciata. Non c’è ancora la squadra che tira la volata: sono ancora tutte lì che si studiano e in primavera avrà la meglio chi ha i giocatori più in condizione e meno infortuni. Da questo punto di vista, chi è dentro le coppe potrebbe essere svantaggiato in ottica scudetto. In una settimana puoi perdere tutto. Per ora, però, Napoli, Inter e Milan sono stesso livello”.

