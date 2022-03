Bianchi: “A Napoli non semplice mantenere gli equilibri, per riuscirvi facevo l’ antipatico”

Ottavio Bianchi, indimenticato tecnico del primo scudetto azzurro dell’ anno 1986/87, e’ stato intervistato alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli e sull’ ambiante, edi come si deve affrontare questo momento. Vi riportiamo le dichiarazioni di Ottavio Bianchi rilasciate ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli:

“Questo è un campionato molto strano e anomalo. Tutte le prime hanno avuto la possibilità di prendere il largo ed invece hanno rallentato. Ora si è arrivati alla volata finale, gli infortuni saranno decisivi. Il Napoli è avvantaggiato da non avere nessuna coppa, ma il problema della piazza è sempre lo stesso. C’è grande entusiasmo, ma ci sono alti e bassi continui a seconda dei risultati. E’ difficile mantenere un equilibrio a Napoli con l’amore della gente verso la propria squadra, alle volte per mantenerlo bisogna essere un po’ antipatici.

Var? Ero e sono completamente favorevole, ma il manovratore deve stare più attento. Sbagliare in maniera così eclatante, come le ultime partite, è davvero clamoroso, bisogna stare molto attenti.

Debacle delle italiane in Europa? Il nostro campionato non è di qualità, non nascondiamoci. Il Napoli che sta giocando bene in campionato ha preso quattro gol dal Barcellona che è una squadra in rifacimento. La Juve è uscita ieri per mano di una squadra media, prima i più grandi giocatori venivano in Italia, ora parliamo solo e migliori se ne vanno. Dobbiamo metterci in testa che il nostro campionato non è di prima fascia, il campo non mente.

Come si vince a Napoli? Conta più la società abituata a vincere, che mantiene il profilo basso. La mia fatica più grande nell’anno del primo scudetto era quello di smorzare l’entusiasmo e tenere l’attenzione massima per quello risultavo antipatico. Ero stato giocatore a Napoli dove c’erano grandi campioni, ma facevamo grandi partite contro le grandi e dopo la domenica successiva andavamo a perdere a Mantova. Avevamo un grande allenatore, un grande pubblico, una grande società e non vincevamo nulla, questo per me è stato un grande insegnamento. Non volevo venire ad allenare a Napoli, poi quando Allodi mi convinse gli disse che si doveva mettere l’elmetto e sparare a vista”.

