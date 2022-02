Biancardi: “Comunque finirà Napoli-Inter, non sarà decisiva per lo scudetto”

Scudetto traguardo possibile per il Napoli, indipendentemente dall’esito della partita contro l’Inter. E’ l’opinione di Vittoria Biancardi, dell’agenzia di stampa “Si Comunicazione”, nonchè responsabile della comunicazione dell’Afro Napoli United, che in esclusiva su persemprenapoli.it rimarca la maturità dell’ambiente partenopeo: “In questa stagione atipica ho notato una cosa positiva. La parola scudetto tra gli azzurri non si pronuncia, merito credo di Spalletti, che sa cosa vuole e può pretendere dalla squadra“.

Il sogno tricolore passa per il big match di sabato, oppure la gara con i nerazzurri è solo un tassello, in vista del traguardo finale?

“Non sarà decisiva comunque dovesse andare, perchè ci sono ancora diverse giornate da disputare e soprattutto il campionato quest’anno appare alquanto equilibrato per le posizioni di vertice. Questa stagione è alquanto atipica perchè basta poco, una serie di partite vinte o perse, per rientrare in gruppo o al contrario essere quasi raggiunti”.

Con gli innesti di mercato la Juve può considerarsi nuovamente competitiva, magari non solo per strappare la qualificazione alla prossima Champions League?

“La Juventus è uscita molto rinforzata dalla finestra di mercato invernale grazie agli acquisti di Vlahovic e Zakaria. Credo non avrà problemi a piazzarsi in Champions il prossimo anno. Diverso il discorso invece per l’Atalanta, che mi sembra meno competitiva della scorsa stagione e soprattutto indebolita dalle cessioni di Gosens e dal recente infortunio di Zapata. Dunque, per le quattro posizioni in chiave Champions vedo favorite le due milanesi, il Napoli e la Juventus”.

In fondo alla classica, invece, le gerarchie sono già definite?

“Nella lotta per la salvezza vedo già pregiudicata la posizione della Salernitana, nonostante gli interventi sul mercato invernale. Per la nuova proprietà dei granata sarà quindi quasi impossibile rimediare ai molti errori commessi ad inizio stagione, che hanno portato la squadra ad occupare l’ultima posizione in classifica. Anche il Genoa appare in difficoltà, rispetto per esempio alla Sampdoria”.

Come vede la sfida in Europa League tra il Napoli ed il Barcellona?

“Partono alla pari, il Barcellona non è più la squadra di qualche anno fa, ma resta sicuramente una sfida dal fascino particolare. Vedo un certo equilibrio ed un pronostico incerto”.

Ed il futuro del Napoli sarà condizionato o meno dalla situazione dei contratti da rinnovare?

“Io credo al di là di tutto che sarà necessaria una mini rivoluzione, tra Fabian Ruiz, Koulibaly ed altri il presidente è stato chiaro: di fronte ad un offerta sostanziosa sarà difficile non prenderla in considerazione. Problemi di bilancio inevitabilmente porteranno a dei sacrifici, ma tutto è legato a come si classificherà il Napoli a fine stagione. Momento in cui si tireranno le somme. In pratica molto dipenderà dall’accesso alla Champions. Quindi la campagna acquisti e cessioni sarà necessariamente vincolata al piazzamento di fine campionato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati