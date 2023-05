Biagio Izzo racconta così le sue emozioni per lo scudetto del Napoli in “stile “Troisi

Biagio Izzo, attore e showman, è intervenuto nello speciale Scudetto di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni:

“Devo dire che sono molto orgoglioso come napoletano e tifoso, finalmente dopo 33 anni è arrivato un altro titolo e sono felice per aver vissuto i primi due: come diceva Massimo Troisi, ricominciamo da tre e ho la speranza che stavolta sia l’inizio di lunga serie. Sono fiero, è stata ed è una festa spettacolare attesa da tutti in modo emozionante, fantastico”.

Poi Izzo ha aggiunto e concluso:

“Abbiamo fatto un percorso importante con una squadra che ha sempre avuto la consapevolezza di essere una compagine forte, capace di giocarsela con chiunque e senza alcun tipo di timore. Bravo Spalletti. E’ difficile se non impossibile esprimere la gioia che prova un napoletano nel vincere lo scudetto, bisogna viverla ed avere consapevolezza che un tricolore a Napoli ne vale cento da altre parti. Forza Napoli sempre, siamo noi i campioni d’Italia!!!”.

