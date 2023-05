Biagio Antonacci, ospite al concerto di Gigi D’Alessio commuove i presenti: “Sai Gigi, non sono napoletano ma ho sempre amato questa città, invidio voi cantautori di questa meravigliosa…”

Biagio Antonacci è stato uno degli ospiti d’onore del primo dei cinque concerti di Gigi D’Alessio in Piazza Plebiscito. I due artisti si sono cimentati in una serie di duetti. D’Alessio ha accompagnato Antonacci prima sia con la fisarmonica che con l’inseparabile pianoforte. Al termine della loro esibizione il pubblico ha tributato ai due una standing ovation. Gigi D’Alessio ha commentato:

“Napoli è questa: sa accogliere nel modo migliore anche chi viene da altre città. Forse anche tu sei un po’ napoletano anche se sei nato altrove”.

Biagio Antonacci, sinceramente emozionato per l’accoglienza ricevuta (era stato in Campania anche a Eboli nei giorni scorsi), nonostante sia nato a Milano non ha nascosto la sua simpatia per il capoluogo campano:

“Sai Gigi, non sono napoletano ma ho sempre amato questa città. Quelal che sto vedendo ora è la Grande Bellezza. Non ho mai invidiato nessun altro artista in vita mia e questa è stata la mia fortuna. Ti confesso però che invidio voi cantautori di questa meravigliosa città…”.

