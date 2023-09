Bologna, Beukema pronto alla sfida con Osimhen: “Sarà una giornata difficile anche per lui”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, il difensore del Bologna Sam Beukema ha lanciato una sfida a Victor Osimhen, suo diretto avversario nella prossima giornata di Serie A: “È uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti d’Europa, nel calcio moderno. Sarà una bella sfida per me e Lucumì. Ma penso che sarà una giornata difficile anche per lui. Almeno lo spero.”

Beukema, al primo anno al Bologna dopo essersi affermato nell’AZ Alkmar

Nonostante per Beukema sia solo la prima stagione in Italia, quello tra l’olandese e il nigeriano è un duello attesissimo . Nonostante l’ambientamento dall’Eredivisie, l’impatto a Bologna, per l’ex AZ Alkmaar, è stato molto positivo: “Credevo che ambientarmi fosse più complicato ma per ora penso di aver giocato abbastanza bene. Mi sono adattato subito al livello della Serie A e questa è una conferma di qual è il mio livello di giocatore. Credo di poter gestire la difficoltà della Serie A e migliorare sempre di più”

