Best Fifa 2023, ben due allenatori italiani in lizza

La FIFA ha annunciato i nomi degli ultimi cinque allenatori per il premio “The Best 2023”. Il premio per il miglior allenatore maschile FIFA lo scorso anno è andato al vincitore della Coppa del Mondo Lionel Scaloni. Quest’anno in finale saranno presenti due allenatori italiani. Simone Inzaghi, che ha raggiunto la finale dell’ultima Champions League con l’Inter, e Luciano Spalletti, che è stato campione d’Italia con il Napoli e ora è il commissario tecnico dell’Italia.

“The Best” è un premio assegnato dalla FIFA al miglior giocatore dell’anno solare, sulla base dei voti dei maggiori rappresentanti dei media, dei commissari tecnici e dei capitani delle squadre nazionali. Ecco i cinque candidati:

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter)

Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham)

Luciano Spalletti (Napoli/Italia)

Xavi (Barcellona)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati