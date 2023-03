Best, Bagni e Becker. Le B che hanno “ideato” Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è un mix di atleti. Lo stile di George Best, la fame tecnico caratteriale di Salvatore Bagni e l’imprevedibilità di Boris Becker. In lui, stile scapestrato, rivoluzionario, ribelle, i calzettoni abbassati, la barba accennata ed il polsino da tennista. Il mix perfetto di 3 uomini “contro”.

Kvaratskhelia ed il Napoli.

Per dare una misura del cammino del Napoli 5.0, ci affidiamo, solo oggi, ai dati matematici. La classifica da sé non dice in toto quello che Spalletti ed i suoi stanno facendo. Gli altri sono tutti sotto tono e tanto ma il Napoli 2023 è davvero un caterpillar. Uno sfascia carrozze. Questo Napoli viaggia a marce alte da Agosto. Si è temuta una flessione che non è mai arrivata. Vincere é il più forte degli incentivi. Vincere incendia. I volti dei Napoletani in campo lo dipinge chiaramente. Tutti a servizio della storia. C

hi ha scelto Napoli, ha scoperto la Forza dei Sentimenti Ribelli. Alberoni, nel suo “Innamoramento ed Amore” lo spiega perfettamente. Innamorarsi è una Esplosione. Un big bang di ogni colore. Gli accesi in particolar modo. Tornando alla cronaca spicciola, l ‘Inter, la squadra, onestamente, più attrezzata e di qualità, con 8 sconfitte, ha soltanto 4 punti in meno rispetto allo scorso anno. 4 non 18. Il Napoli ha perso 2 volte e 2 volte ha pareggiato. Un percorso tanto perfetto che avrebbe piegato qualunque competitors.

Inzaghi, comunque, non ha scuse.

47 gol fatti, addirittura 30 subiti. La Lazio di Sarri soltanto 19.

La banda Spalletti andrà studiata. Bisognerà capire quali dinamiche sono intervenute per dare questo exploit. Studiare ora per prospettare futuro.

