Bertoni: “Chiaro da subito che il Napoli poteva vincere lo scudetto”

L’ex viola classe 1955 Daniel Bertoni alla penna del “Il Mattino” ha rilasciato un intervista in prospettiva Napoli e Fiorentina, le due squadre di appartenenza quando giocava in Serie A.

Un intervista tra ricordi del concittadino e amico Maradona e tecnicismi legati ai due club che si scontreranno domenica a Fuorigrotta.

Le previsioni di Bertoni sul Napoli in Europa

“Quando ho visto i passi falsi in Europa del Napoli, sottolineavo che era inutile disperarsi perché la squadra non mi sembrava in grado di essere competitiva su i due fronti. Bisognava scegliere l’obbiettivo. Ed era giusto che Spalletti pensasse solo al campionato. Era chiaro fin dal cammino iniziale che questo Napoli poteva vincere lo scudetto”

Italiano vs Spalletti: il punto di vista dell’argentino

“Luciano veniva a fare il tifo per la mia Fiorentina in Curva Fiesole. Me lo confidò quando era all’Empoli e ci trovammo in un programma televisivo. ”

“Ora sono io che faccio il tifo per lui anche se domenica si sfidano i miei due amore italiani ed è difficile schierarmi. Il 4-3-3 dei viola mi sembra esaltarsi quando affronta squadre come il Napoli e ho visto come gli azzurri soffrono quando giocano in casa”

Bertoni: Le differenze tra le due città

“Negli anni ottanta non ne vedevo molte. Io venivo da Buenos Aires, prima di approdare in Italia avevo vissuto a Siviglia. Per certi versi dovevo avere maggiori affinità con Napoli, dove pure Sivori diceva che era stato una meraviglia. Considero Firenze e Napoli simili per passione, calore, competenza delle due tifoserie. Per i locali dove andavo a mangiare sono ancora tra i miei ricordi: la pizza di Ciro a Mergellina, la Sacrestia e a Firenze i Tredici Covi e Da Tullio dove il proprietario Paolo è mio amico.”

Eliminazione Italia: due parole

“Non sono rimasto sorpreso. Le uscite nel turno eliminatorio nel 2010 e 2014 sono state sottovalutate, il segnale che già qualcosa non andava rispetto a quando nel 2006 la Coppa del Mondo era stata vinta. C’è una cosa che non mando giù: affidarsi a quelli con doppia nazionalità, gli oriundi. Molto meglio un italiano vero che per la maglia si spacca il cuore”

Sfida bomber: chi è favorita per lo scudetto

“Osimhen gioca domenica? E’ troppo spesso assente per vari motivi. Questo è il suo punto debole. Ovvio il mio preferito resta Lautaro: Verona è squalificato, ma è sempre decisivo. Lo volevo portare alla Fiorentina, ne parlai con Corvino qualche anno fa quando era ancora nel Racing e cominciava a giocare nell’Under20 dell’Argentina. Nel Milan il punto di forza sono i goal che non prendono. Una degna difesa all’Italiana”

Cosa deve temere il Napoli domenica

“Quello della Fiorentina è un 4-3-3 coraggioso, dove in tanti possono fare goal. A Italiano piace attaccare e in panchina si agita tanto da sembrare un sudamericano”

I ricordi di Diego Maradona

“Maradona è riuscito ad essere l’Argentina, la sua anima fredda, calda e tragica. Maradona era il compagno che era pronto a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà, era un leader cresciuto vedere le partite del mio Independiente dove c’eravamo: io, El Bocha, El Chivo Pavoni”.

