Bertolucci: “Il messaggio di Donnarumma ai milanisti è stata una buffonata”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Bertolucci, ex tennista ed opinionista Sky, soffermandosi sull’addio di Donnarumma.

“Il mio sangue è rossonero. Il messaggio di Donnarumma ieri è stata una buffonata”

“Noi milanisti sapevamo che fosse un fenomeno già da tempo ma si è dimostrato non milanista. Ne prendiamo atto, resisterò anche al suo addio come abbiamo superato quelli di Van Basten e Kakà. Djokovic? È un extraterrestre, inavvicinabile. Ha avuto la jella di capitare nella stessa era di Federer e Nadal, altrimenti avrebbe già vinto 35 slam. Berrettini non è un exploit momentaneo, raccoglie punti tutte le settimane e su tutte le superfici. Ha ampi argini di miglioramento. Medaglia tolta dagli inglesi? Ho postato che lo hanno fatto anche Bonucci e Maldini. Cosa vuol dire togliersi la medaglia, è uno smacco pazzesco. Nel tennis migliaia di persone non arriveranno mai secondi e vorrebbero farlo. Si cancelli la premiazione, allora”.

