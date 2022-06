Bernardeschi dentro, Politano via, solo per un fatto economico…senza dimenticare Orsolini

Il calciomercato del Napoli è sempre più caldo, con Cristiano Giuntoli che deve riuscire a gestire molte trattative, tra cessioni, rinnovi di contratto e nuovi acquisti. Un tour de force ed il calciomercato non è nemmeno cominciato. Tra le questioni a tenere banco in casa Napoli è quella di Matteo Politano che pensa alla cessione, con Federico Bernardeschi che può essere il suo sostituto. Nelle idee della società partenopea si fa strada la possibilità di vendere Politano a 20 milioni di euro e prendere su quella fascia un giocatore a parametro zero. Operazione che a livello economico può sembrare vantaggiosa per De Laurentiis. Ma fortunatamente il calcio non è fatto solo di cifre, numeri e bilanci, ma anche di tecnica, tattica e qualità.

Da questo punto di vista sostituire Politano con Bernardeschi sembra quasi un azzardo. L’esterno ex Juventus è intrigato dalla possibilità di giocare ancora in Champions League. Quasi non gli sembra vero, dato che a Torino non ha minimamente dimostrato il suo valore, segnando appena 12 gol in cinque stagioni e posizionandosi sempre ai margini della squadra bianconera, soprattutto con Allegri. Il confronto Bernardeschi–Politano sembra non reggere assolutamente, perché il giocatore del Napoli ha fatto vedere di avere delle buone qualità e quando sente la fiducia può fare la differenza. Per informazioni chiedere al commissario tecnico Roberto Mancini, che si è intestardito con Bernardeschi negli ultimi mesi, facendogli vincere anche un Europeo, poi dopo la disfatta con l’Argentina, in cui ha presentato Bernardeschi col numero 10 sulle spalle, ha forse compreso che era il caso di accantonarlo.

L’ex Juventus è stato tagliato da Mancini che ha poi dato spazio a Politano che con l’Ungheria ha messo in mostra un pezzo del suo repertorio: tunnel e assist per Pellegrini. Insomma il confronto, dati alla mano, sembra impari ma il Napoli pare voglia fare sul serio per Bernardeschi.

C’ e’ anche Orsolini…

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Riccardo Orsolini sembra essere più lontano dal Bologna: “Il Bologna dovrà attingere al tesoretto delle cessioni nel caso volesse fare questo tipo di investimento. Orsolini mai come ora pare più lontano che vicino al Bologna. L’ala è e sarà la prima scelta del Sassuolo in caso di cessione di Berardi (ma anche del Napoli se uscirà Politano) e la cifra che il Bologna vorrà incassare (dai 12 ai 15 milioni) diverrà “gruzzolo” per dare l’assalto a Miranchuk”.

