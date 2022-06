Bernardeschi delude in Nazionale, sui social tifosi del Napoli scatenati!

Federico Bernardeschi delude nella gara persa malamente dalla squadra di Mancini contro l’Argentina di Messi , a Wembley. Tifosi preoccupati, visto che Adl sembra sempre piu’ convinto ad acquistare l’ex Juventino e portarlo a Napoli.

Dicevamo, ieri però anche lui, come tutta l’Italia, ha deluso e non poco con la maglia della nazionale contro l’Argentina. E non è la prima volta. L’aggravante è aver indossato anche la maglia numero 10 che sulle spalle di Messi ha brillato, sulle sue proprio no.

Il netto NO dei tifosi a Bernardeschi sui social

Fioccano i commenti su twitter: “Spero che ADL abbia visto di chi si è invaghito: Bernardeschi!

Pagato dalla Juventus 40 mln, ha reso 0. Addirittura in Nazionale, uno che al Sassuolo farebbe la riserva” oppure: “Questo prende Bernardeschi e lascia a casa Mertens, voglio piangere” e ancora: “se non dai a Mertens quei soldi, non puoi dare a Bernardeschi 2.5/3 milioni. Non c’è età che tenga. Se lo fai sei da CODICE PENALE”.

C’è chi sottolinea: “E poi il 10 sulla maglietta è un’offesa per il Calcio mondiale! Credo che il mitico campo di Wembley non sia mai stato calcato da un 10 tristo come Bernardeschi. È diventata rossa per la vergogna anche ..l’erba” e anche: “Mi immagino Bernardeschi nel Napoli con la 10 di Maradona” e ancoa: “Leggo da tante parti che se viene Bernardeschi può rilanciarsi a Napoli. Non è un rischio troppo elevato, visto l’ingaggio, prendere uno che da 5 anni non fa niente?”

Il web è un fiume in piena, anche gli juventini lo bocciano: “Bernardeschi sono contro San Marino è riuscito a “rischiare la giocata”, appena il livello si alza arrivederci” e anche: “Hanno dato la 10 della nazionale a Bernardeschi. Ma piuttosto la davo a Sirigu”

Un tifoso scrive: “Speriamo che Bernardeschi finisca in una squadra diversa dalla nostra…” e infine: “Mi confermate che, dopo ieri, possiamo chiudere il dossier Bernardeschi e buttarlo nell’indifferenziato?”

