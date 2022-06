Bernardeschi a Napoli? Adl fa’ dietrofront!

Bernardeschi-Adl, sembrava amore a prima vista, ed invece, da quanto racconta la Radio Ufficiale del Calcio Napoli, si voglia virare su un profilo diverso. Una possibilità di cui aveva parlato direttamente il presidente ,ed invece l’ emittente ufficiale del club azzurro, dice che difficilmente si concretizzerà. Addirittura la trattativa viene data come fredda, visto che dopo i primi contatti esplorativi non ci sarebbero stati nuovi colloqui in merito. Il Napoli, dal canto suo, sembra aver virato su altri obiettivi per il ruolo .Ricordiamo che l’ex Juve, e un calciatore a parametro zero.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati