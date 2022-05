Berlusconi si regala la Serie A con il Monza, la prima volta per i Brianzoli!

Una partita rocambolesca, vissuta ieri all’Arena Garibaldi di Pisa, che ha visto il Monza di Berlusconi, battere la squadra Toscana per 4 a 3, ai supplementari, e regalarsi la leggenda, la prima volta in serie A!

Grande gioia per Berlusconi e Galliani, che tornano nel massimo campionato dopo gli anni gloriosi vissuti con il Milan, il Monza, lo racconta la storia, mai in 110 anni di vita i brianzoli avevano centrato la promozione in serie A ed ora si sogna in grande!

Berlusconi euforico, vuole scudetto e Champions!

Silvio Berlusconi non sta nella pelle, a fine gara la sua euforia lo proietta gia’ al futuro, vuole che il Monza riviva il suo Milan, quello che vive nel suo cuore, ma che vorra’ anche battere, da avversario, per dare al popolo Brianzolo quello che ha promesso ,e come inizio davvero niente male.

“E’ un traguardo incredibile ma meritato, dopo aver disputato un grande campionato. Non vediamo l’ora di sfidare il Milan nel derby“. Queste le parole a caldo del Presidente Berlusconi, che continua affermando con la sua solita e smisurata ambizione “Puntiamo allo scudetto e alla Champions League”.

Beh, la Serie A e avvisata, Silvio Berlusconi e ‘tornato, e non fara’ certo da spettatore, e con la mano del fidato Galliani, siamo sicuri che ne vedremo delle belle! Il Mercato e solo all’ inizio.

