Berlusconi e Maradona, il rimpianto dell’ex presidente del Milan

L’intervista è di un paio di mesi fa. Silvio Berlusconi, patron del Monza, a poche ore dalla prima delle tre sfide tra Napoli e Milan, viaggia sull’onda dei ricordi, anche con inediti, sul suo rapporto con Diego Armando Maradona.

Alla Gazzetta dello Sport racconta, infatti, di una vera corte fatta a il Pibe de Oro, sostenendo anche che “forse la disciplina e l’attenzione ai singoli che c’era nel mio Milan lo avrebbero aiutato a evitare alcuni errori”. Il mancato arrivo del campione argentino a Milano, sulla sponda rossonera, dice anche che si trattò di “un rimpianto profondissimo, e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione”.

“Però quel giorno, parlando con lui – aggiunge – mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino ad oggi. Le bandiere non si comprano e non si spostano. Sarebbe stato come prendere il cuore di un’intera città e trasferirlo a Milano. Sarebbe stato ingiusto, non si poteva fare. Lo stesso Diego, che aveva una grande sensibilità, condivideva questa valutazione”.

Parlando del suo primo scudetto, maturato in quel Napoli-Milan del 1988, sfida vinta dai rossoneri al San Paolo, ricorda ancora: “Mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore”. Ed ancora quel meraviglioso gol di Diego su punizione, “uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare”.

