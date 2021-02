Bergonzi sull’espulsione a Freuler: “Rosetti molto arrabbiato, prenderà provvedimenti”

Bufera sull’espulsione di ieri a Remo Freuler durante il match di Champions League dell’Atalanta contro il Real Madrid. Se ne parla in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, dove è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro: “E’ evidente che ieri sera l’arbitro tedesco non si è dimostrato per nulla all’altezza del match. Al di là dell’espulsione di Freuler, per ammonizioni non fatte, assenza dal match, l’episodio l’ha segnato perché non si è più tirato su da quell’episodio. Negare un evidente opportunità evidente di poter segnare una rete”.

Bergonzi poi continua sulla falsa riga dell’espulsione a Remo Freuler: “Ci sono 4 parametri e l’unico di questi che ha sbagliato l’arbitro è la direzione generale dell’azione di gioco. Se l’azione è sull’esterno dell’aria di rigore, come potrà mai essere evidente l’azione. Il cartellino giallo era più che sufficiente. Sudditanza? Non mi piace parlare di questo. Ha sbagliato la partita, non è un arbitro d’elite e ieri lo ha dimostrato. Provvedimenti contro l’arbitro? Sicuramente avverranno”.

“Non si guarda solo l’episodio, ma la conduzione di gara ed è stata questa che non ha funzionato. È stato un arbitraggio brutto con tanti errori che in Champions League non si possono fare. Conosco Rosetti, se lo ha mandato ha pensato che stesse in un buon momento di forma e l’ha mandato. Credo che Rosetti sia molto arrabbiato anche lui, perché ad un designatore non fa mai piacere vedere questo tipo di partite. VAR inesistente in Europa e perché le italiane sono penalizzate? Che le italiane siano penalizzate è un caso. Sul mancato intervento del VAR è che interviene su chiari ed evidenti errori. È giunto il momento che anche gli arbitri in Europa intervengano per spiegare i mancati interventi”.

Ti consigliamo questo – Focolari: “Gattuso grande allenatore. Più che mandare via lui, è De Laurentiis che dovrebbe cambiare aria”

Segui anche PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.