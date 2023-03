Bergomi sicuro: “Se vince la Champions a lui Pallone d’Oro!”

Giuseppe Bergomi stravede per Victor Osimhen e lo ammette ai microfoni di Sky Sport. Intervenuto, come di consueto, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, l’ex difensore dell’Inter ha affermato:

“Se una squadra lavora bene come il Napoli, raccoglie i suoi frutti e lo deve anche ad un centravanti come il nigeriano. Se ricordate, Luciano Spalletti, un anno e mezzo fa, disse che Osimhen doveva ancora migliorare e crescere nel gioco con la squadra. Ebbene, è migliorato eccome!”.

Bergomi ha poi aggiunto:

“Come sarebbe il Napoli, se Osimhen facesse parte di un’altra formazione di Serie A? Non so dirlo, ma di certo la pericolosità di Osimhen non la dà nessun altro, in questo momento”.

Infine, alla domanda di Fabio Caressa

“Faccio una provocazione: se il Napoli vince la Champions League, a Victor Osimhen dareste il Pallone d’Oro?”, Bergomi ha risposto:

“Sì. Se la gioca con Haaland del Manchester City. Osimhen di testa è fortissimo. Contro l’Eintracht Francoforte, ad esempio, ha fatto un gol incredibile”.

