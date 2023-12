Bergomi: “Mazzarri? Deve ridare tranquillità e spirito”

Un inizio complicato per il Mazzarri bis: il tecnico del Napoli è arrivato in una situazione delicata, con Garcia già partito e con l’obiettivo di tirare su il morale a Osimhen e compagni. Una vittoria con l’Atalanta e due sconfitte contro Inter e Juventus, questo è il bottino magro dell’allenatore che nel frattempo però ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un lavoro molto delicato che sta facendo Mazzarri agli azzurri e a parlare di questo ci ha pensato Beppe Bergomi. Ecco le sue parole al Mattino.

Il pensiero di Bergomi su Mazzarri

“Non c’è troppo tempo per lavorare perché si gioca sempre. Se vuoi incidere sulla preparazione atletica devi avere settimane per poter caricare. Che Mazzarri sto vedendo? Ha detto che si è aggiornato ed è vero, ma la forza sua deve essere nella gestione del gruppo: deve ridare tranquillità e spirito. Per questo mi sembra l’uomo giusto. Il Napoli deve ritrovare la fiducia. Con Garcia la squadra ha avuto un rigetto, perché lui ha provato a portare cambiamenti che non sono stati digeriti. In un gruppo che ha vinto devi entrare in punta di piedi, pian piano devi cambiare qualcosa”.

