Bergomi a Sky: “Un dato dimostra che il Napoli ha sofferto le grandi gare”

Beppe Bergomi, Campione del Mondo 82′, ed opinionista Sky, ella trasmissione “Sky Calcio Club”, e’ intervenuto cosi sul momento del Napoli :

“Mi vengono in mente le dichiarazioni molto forti di Spalletti prima di partite importanti, come Barcellona, Milan e Fiorentina, per motivare il Napoli e trascinare il pubblico, ma forse questa squadra ha sentito molto queste gare e non è riuscita ad esprimersi. A parte la partita con il Milan ha preso tre gol con il Barcellona e con la Fiorentina, in controtendenza col il resto delle gare in campionato dove non prendeva mai gol“.

