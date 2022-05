Bergomi a Sky: “L’andata via di Insigne, andava bene anche alla societa'”

Beppe Bergomi, Campione del Mondo 82 e opinionista Sky, ha commentato cosi l’ andare via da Napoli di Lorenzo Insigne:

“Ha sempre vissuto in questi anni una battaglia col pubblico di amore e odio. Continuo a non condividere la sua scelta di andare via. Se un giocatore sta ancora bene non ne faccio una questione soldi, a meno tutta questa situazione andava bene a tutti, cioè andar via da Napoli andava bene anche alla società”

